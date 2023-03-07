Конте отсутствовал какое-то время в связи с восстановлением после операции на желчном пузыре. Ответный матч с Миланом станет для него первым на тренерском мостике после паузы.

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"Я недооценил влияние операции на свой организм... Мне еще нужно набрать вес, но в остальном я в порядке. Чувствую себя хорошо. У меня много энергии. Я постараюсь передать свою энергию своим игрокам, потому что это важная игра для нас

Если бы это зависело от меня, я бы вернулся раньше, сразу после матча с Шеффилд Юнайтед. Но врач запретил, он сказал мне: "Ты должен выслушать нас и подождать". Мне пришлось повиноваться. Сейчас я в порядке, вчера на тренировке у меня было много энергии. Теперь я вернулся и хочу попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Я думаю о том, что нам нужно обыграть Милан с разницей в два мяча. Давление - это нормально, мы должны научиться с этим жить", – приводит Gazzetta dello Sport слова Конте.

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