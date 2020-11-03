Наставник Интера Антонио Конте получал приглашение от своего нынешнего соперника в Лиге чемпионов.

"В прошлом у меня была возможность стать тренером Реала, но время было неподходящим.

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Было несколько моментов, когда я был очень близок к тренерскому кресла Реала. Но сезон тогда уже начался, было бы очень сложно прийти в клуб посреди сезона", – цитирует Конте Goal.

Напомним, уже 3 ноября Конте и Зидан сойдутся в дуэли в рамках группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток поединка Реал – Интер прозвучит в 22:00.

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