"Я знаю, что были контакты между Конте и Реалом. Как и Аллегри, Конте должен тренировать топ-клубы, у него есть ценный опыт и победа в чемпионате Италии с Интером", – цитирует бывшего президента Реала Рамона Кальдерона Calciomercato.

Конте официально покинул Интер после завоевания Скудетто

Антонио Конте остался без работы после неожиданного увольнения из Интера, которому специалист помог добыть Скудетто впервые за 10 лет. Действующий наставник Реала Зинедин Зидан также пока не имеет уверенности в своем будущем и ведет переговоры с боссами "сливочных".

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