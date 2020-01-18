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Конте хочет подписать в Интер своего бывшего подопечного – он был игроком основы Челси в чемпионском сезоне

18 января 13:23 247 Читати українською
Конте хочет подписать в Интер своего бывшего подопечного – он был игроком основы Челси в чемпионском сезоне
Виктор Мозес и Антонио Конте / Bleacher Report

Один из лидеров Серии А близок к подписанию хавбека Виктора Мозеса из лондонского Челси.

Наставник "нерадзурри" Антонио Конте стал инициатором приглашения в команду нигерийского хавбека Виктора Мозеса, информирует Daily Mail. Права на 29-летнего футболиста принадлежат Челси, а сам он пока выступает на правах аренды за Фенербахче.

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Конте убежден, что Мозес идеально впишется в тактическую схему 3-5-2, которую использует тренер в Интере. Ранее нигериец прекрасно проявил себя в такой игровой модели – он был основным выбором Конте на позиции правого полузащитника в сезоне 2016/17, когда "аристокраиты" стали чемпионами Англии.

Ожидается, что Интер возьмет Мозеса в аренду до конца сезона с правом выкупа за 10 млн евро. Сам футболист очень хочет покинуть Фенербахче, ведь он не получает стабильной игровой практики от наставника стамбульской команды Эрсуна Янала – в текущем сезоне Мозес сыграл лишь 6 матчей в чемпионате Турции.

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