Наставник миланцев Антонио Конте не видит 28-летнего датчанина в своей команде, сообщает Calciomercato.

Интер близок к продаже Година

Тренер Интера считает, что Эриксен слишком ленив и не может должным образом работать без мяча. Конте нужен более жесткий и мощный игрок в центр поля – пресса пишет о Видале или Канте. Впрочем, пока Интер не получил ни одного предложения по Эриксену.

Напомним, "нерадзурри" только зимой приобрели хавбека у Тоттенхэма за 20 млн евро. Его статистика выступлений в Серии А – 17 матчей, один гол и два ассиста.

"Не хочу связываться с этим дерьмом": Лукаку уничтожил рейтинги FIFA2021, похваставшись издевательством над Шахтером