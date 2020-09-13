Конте хочет избавиться от Эриксена всего через 7 месяцев после покупки – никто не спешит забирать хавбека
12:52 - Читати українською
Будущее Кристиана Эриксена в Интере остается под большим вопросом.
Наставник миланцев Антонио Конте не видит 28-летнего датчанина в своей команде, сообщает Calciomercato.
Тренер Интера считает, что Эриксен слишком ленив и не может должным образом работать без мяча. Конте нужен более жесткий и мощный игрок в центр поля – пресса пишет о Видале или Канте. Впрочем, пока Интер не получил ни одного предложения по Эриксену.
Напомним, "нерадзурри" только зимой приобрели хавбека у Тоттенхэма за 20 млн евро. Его статистика выступлений в Серии А – 17 матчей, один гол и два ассиста.
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