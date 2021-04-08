Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением относительно борьбы за чемпионство в Серии А.

"Эстетика – это хорошо, но Скудетто – слишком важная задача. В Лиге чемпионов мы играли в прекрасный футбол, но все говорили о нашем вылете, поэтому сейчас мы должны сконцентрироваться на результатах.

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Мы стараемся высоко прессинговать, не подвергая себя слишком большому риску. Это позволяет получать максимум из умений Лукаку, Лаутаро и Хакими, которые могут навредить сопернику, если имеют свободное пространство", – приводит слова Конте Football-Italia.

Напомним, Интер минимально обыграл Сассуоло (2:1) и удержал 11-очковый отрыв от Милана, который занимает второе место в чемпионате.

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