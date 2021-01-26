Наставник "нерадзурри" Антонио Конте получил наказание за свое поведение во время матча с Удинезе.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте вынужден отбыть дисквалификацию и выплатить немалый штраф за эмоции во время поединка Серии А.

"Скудетто и Лига чемпионов важнее Кубок Италии": Конте очертил приоритеты Интера накануне дуэли с Миланом

В матче 19-го тура чемпионата Италии против Удинезе (0:0) Конте был настолько недоволен действиями арбитра Фабио Марески, что начал бурно выражать эмоции. За это рефери показал специалисту красную карточку. Наставник Интера не успокоился и уже в подтрибунном помещении между ними произошло столкновение. Согласно отчету арбитра Конте "бурно выражал протест, громко произнося оскорбительные фразы в адрес судьи, в том числе после своего удаления".

За инцидент дисциплинарный комитет Серии А оштрафовал Конте на 20 тысяч евро и отстранил от управления командой на два матча, сообщает издание Football Italia. Также штрафом в 5 тысяч евро был наказан менеджер Интера Габриэле Ориали, который "продолжал выражать протест даже после предупреждения, а потом громко выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес судьи, подбежав к нему в центре поля".

Напомним, Интер после 19-ти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, набрав 41 очко. Уже сегодня, 26 января, подопечные Конте в рамках четвертьфинала Кубка Италии встретятся с лидером Серии А Миланом. Поединок начнется в 21:45.

Дербі Мілана під кубковим соусом, важкий дебют наступника Лемпарда та нова дуель Моурінью і Клоппа: топ-5 матчів мідвіку