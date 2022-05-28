Контракт Перишича с Интером истекает в конце июня, и футболист на правах свободного агента присоединится к Тоттенхэму, сообщает Фабрицио Романо.

Тоттенхэм боится потерять Конте и уже выделил итальянцу 150 миллионов на трансферы

По информации источника, стороны уже согласовали контракт на два сезона. На следующей неделе 33-летний исполнитель прибудет в Лондон для прохождения медосмотра. Это подписание было одним из приоритетных для главного тренера "шпор" Антонио Конте.

Добавим, что Перишич был не прочь остаться в Интере, но миланцы не смогли предложить хорошие условия. В прошлом сезоне Серии А хорват был одним из лучших левых защитников. В его активе 8 голов и 7 ассистов за 35 матчей.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо