Главный тренер Интера Антонио Конте заверил, что его команде по силам самым завоевать желанный трофей, не надеясь на осечки конкурентов.

"Мы знаем, что близки к Скудетто и совершенно спокойны. Не думаю, что будет правильно зависеть от кого-то.

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Знаем, что достигли такого большого отрыва за счет своей работы и нам не нужно никого за это благодарить. Все, как и раньше, в наших руках.

Наше предстоящее возможное чемпионство стало следствием постоянного роста уровня команды во всех сферах, включая психологическую. Игроки теперь представляют собой прочную команду. Мы знаем, что можем войти в историю клуба, потому что прервём девятилетнюю гегемонию Ювентуса. Это очень радует, игроки заслужили похвалы", – цитирует Конте Football Italia.

Напомним, если Аталанта сегодня не сможет победить Сассуоло, Интер досрочно станет чемпионом Италии.

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