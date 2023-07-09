Прошлым летом бразилец присоединился к "шпорам" за 50 млн фунтов, но демонстрировал ужасную результативность и уселся на скамью запасных. Когда Конте снова дал Ришарлисону "крошки" в матчах ЛЧ против Милана, игрок не выдержал и в интервью назвал сезон "дерьмом".

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"Я допустил ошибку, когда дал то интервью и просил играть больше. Позже я извинился и сказал, что Конте может наказать меня. Он ответил, что он босс и покажет мне это. Антонио почти 2 часа ругал меня перед всей командой на тренировке", – рассказал Ришарлисон в интервью Que Papinho!

Итальянец якобы простил подопечному выходку, однако вскоре сам покинул Тоттенхэм. Ришарлисон завершил дебютный сезон с жалкими показателями – 3 гола и 4 ассиста за 1470 минут на поле.

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