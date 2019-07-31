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Консорциум во главе с легендой Челси купил Сампдорию за 140 миллионов евро

16:45 51 Читати українською
Консорциум во главе с легендой Челси купил Сампдорию за 140 миллионов евро
Джанлука Виалли / LaPresse

Эра Массимо Ферреро в генуэзской Сампдории подошла к завершению.

По информации нескольких итальянских источников, президент Сампдории Массимо Ферреро продал клуб за 140 млн евро консорциуму, которым руководит Виалли.

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Il Secolo XIX утверждает, что Ферреро уже поделился этой информацией со своими коллегами, президентами клубов Серии А, во время встречи в офисе лиги.

Интересно, что в последнее время Сампдория перестала проявлять активность на трансферном рынке, что также связывают с возможной сменой собственника. Последним подписанием команды является Джейсон Мурильо. О его трансфере объявили более 2 недель назад.

К слову, Джанлука Виалли защищал цвета Сампы в 1984-1992 гг. С генуэзцами он завоевал титул чемпиона Италии в сезоне 1990/91, трижды выигрывал Кубок Италии, один раз – Суперкубок Италии, а также завоевал Кубок кубков-1990.

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Сампдория Сампдория Италия Джанлука Виалли Джанлука Виалли Массимо Ферреро
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