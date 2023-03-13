Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча своей команды с Интером, который будет сыгран в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я хочу увидеть агрессивную и умную команду. Нам потребуется интенсивность, чтобы применять постоянный прессинг против команды, в составе которой играет много отличных игроков. Мы знаем соперника, но также знаем, на что мы способны. Это будет сбалансированная и очень сложная игра.

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Мы планируем исходить из своих сильных сторон, адаптация к сопернику может не сработать. Нам следует быть умными и терпеливыми, и ни в коем случае не пытаться искать моментальный результат агрессивным способом. Интеллект связан с терпением", – приводит слова Консейсау Mais Futebol.

Матч Порту – Интер состоится во вторник, 14 марта. В первой встрече итальянская команда оказалась сильнее со счётом 1:0.

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