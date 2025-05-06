"Думаю, сегодня мы снова увидели доказательство единства и силы этой группы. Те, кто выходил на замену, добавили что-то важное. Мы изменили позиции – выпустили Жоау Феликса с Санти Хименесом впереди и немного растянули атаку. Это не заслуга тренера, а мастерство игроков.

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Мы начали играть с одной схемой, а закончили с другой. Мне платят, чтобы я работал и читал игру. Иногда нам, тренерам, удается добавить что-то команде, иногда – нет. Заслуга игроков в том, что они вышли на поле и поверили в то, над чем мы работаем.

Мы не работаем только над одной схемой. Мы работаем индивидуально, по линиям, а также в командном ключе. Ошибки случаются – как при пропущенном голе. Но когда у нас есть больше времени на тренировки, мы стараемся дать игрокам больше решений. Именно поэтому мы в Миланелло – полностью сосредоточены на работе над этим. И когда это удается и мы побеждаем – мы счастливы", – поделился Консейсау в комментарии MilanNews.

Напомним, Милан вырвал победу над Дженоа (2:1), сумев за 2 минуты превратить поражение в победу. Счет сравнял Рафаэл Леау, а через минуту Френдруп отправил мяч в собственные ворота.

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