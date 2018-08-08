Коновалов: Главное – не расслабляться в ответном матче, ведь стоит вспомнить хотя бы 1998

Бывший полузащитник Динамо Сергей Коновалов поделился впечатлениями от матча квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо (1:1).

"Итог матча в Чехии нужно принимать таким, какой он есть. Да, Динамо упустило победу в компенсированное время, но нужно сказать, что Славия была не слабее Динамо.

Чехи близкие нам по духу, поэтому часто поединки между командами из этих стран проходят в упорной борьбе. Ничего не хочу говорить о справедливости назначения пенальти в ворота Бойко, но мяч в итоге оказался за линией ворот, и это факт.

Буряк: Динамо забило гол из трехметрового офсайда

Порадовало другое. Подопечные Александра Хацкевича вышли на игру с хорошим настроением, команда действовала с полной самоотдачей. Отлично коллектив подготовился к стандартным положениям пражан. Одним словом Динамо было готово к этому матчу.

При этом не стоит забывать, что этот коллектив проходит период становления. Думаю, установка была не пропустить и по возможности забить. Не все удалось, но даже при таком результате у Динамо хорошие перспективы на выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов.

Главное – не расслабляться в ответном матче. Можно вспомнить хотя бы 1998 год, когда после домашнего поражения от Спарты на выезде мы смогли отыграться, а затем был путь в полуфинал Лиги чемпионов. Пусть о таком думает и нынешняя плеяда динамовцев. Тогда же коллектив по возрасту был примерно такой же, как сейчас.

Славия – Динамо – видео голов и обзор матча

Пока "бело-синих" немного, но есть в чем упрекнуть. Так, киевляне мало забивают, но главное пока, что есть игра и максимальный результат в чемпионате. И в Лиге чемпионов Динамо может пройти Славию. Тем более что поединок, надеюсь, состоится при большой поддержке украинских болельщиков", – рассказал Коновалов Команда1.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.