Конор Макгрегор – новый бренд-амбассадор Parimatch

Компания Parimatch подтверждает свои амбиции мирового уровня! Официальный посол бренда всемирно известный боец UFC Конор Макгрегор.

В рамках кампании по ребрендингу, Parimatch подтвердил подписание контракта с международным чемпионом UFC Конором Макгрегором, который не боится смелых вызовов и всегда заряжен побеждать. "У меня нет никаких барьеров, и я всегда сосредоточен на победе! Горжусь тем, что я являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с Parimatch", – заявил один из самых известных бойцов современности Конор Макгрегор.

Комментируя ребрендинг, CEO Parimatch Сергей Портнов отметил: "Наш выбор бренд-посла не случаен. Как и Parimatch, Конор Макгрегор готов взять на себя смелость быть собой и выходить за рамки спорта. Он отражает силу духа и стиль компании – динамичный и амбициозный".

Бренд Parimatch за 25 лет активного развития трансформировался в международную букмекерскую компанию, которая ведет свою деятельность более чем в 60 странах. Чтобы подчеркнуть свой характер и индивидуальность, компания провела глобальный ребрендинг. В рамках запуска мировой кампании уже опубликован свежий рекламный ролик, где роль Конора Макгрегора выполнил блоггер и воркаутер из Казахстана – Ислам Бадургов. Спортсмены познакомились осенью 2018 года на турнире UFC в Гданьске, после чего Ислам стал заниматься в зале Конора SBG с его личным тренером. "Ислам Бадургов – отличный парень в прекрасной спортивной форме. Мне импонирует его смелость, дерзость и чувство юмора. Уверен, он отлично справился с ролью Красавчика", – сказал Конор.

Коммуникационная платформа "Заряженный побеждать!" разработана совместно с международным маркетинговым агентством Digital Choo (DC). Основа платформы – энергичность, минимализм, динамика и смелость. Специально для диджитал кампаний и наружной рекламы, представлены вижуалы популярных видов спорта в современном неоновом стиле.

Новый визуальный стиль Parimatch создан креативным агентством Banda Agency. Теперь логотип вобрал в себя резкость и динамику, а яркий неоновый цвет Electric Yellow с первого взгляда заряжает на победу. Обновленный Parimatch дебютирует в новом формате 6 февраля 2019 интегрированной мультиканальной кампанией.