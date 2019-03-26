Коноплянка должен был поступиться своим эго, – Евтушенко

Легенда Динамо Вадим Евтушенко считает, что хавбек "сине-желтых" не должен был "тянуть одеяло на себя" во время матча против Люксембурга.

Отметим, во время матча против Люксембурга Коноплянка дважды не попал в створ ворот после штрафных ударов с выгодных позиций. Легендарный игрок Динамо Вадим Евтушнко считает, что Евгений должен был отдать право бить Руслану Малиновскому.

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"Я считаю, что Женя здесь неправ. Как самый опытный футболист, он должен понимать некоторые вещи. Он забивал раньше, но Коноплянка сейчас не играет долго в команде.

Я не знаю, помнит ли он сам, когда он бил штрафной? А Малиновский забивает регулярно со штрафных. Я считаю это были его точки и нужно было поступиться своим эго", – передает слова Евтушенко телеканал Футбол

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