Коноплянка в ближайшие дни должен расторгнуть контракт с Шахтером и уже имеет варианты в Европе, утверждает журналист Игорь Бурбас.

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Евгений может продолжить карьеру в Турции или Австрии. Интересно, что австрийский ЛАСК обещает вингеру место в основном составе. Коноплянка намерен снова добыть в борьбе место в сборной Украины. Добавим, что ЛАСК занимает 9 место в турнирной таблице и находится в зоне борьбы за выживание – турнирная таблица будет разделена на 2 части по завершению первого круга.

Напомним, Евгения не взяли на сборы с Шахтером и он находится в поисках нового клуба. Его контракт с дончанами завершается в конце текущего сезона.

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