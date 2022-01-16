Полузащитник Евгений Коноплянка совершенно не входит в планы Шахтера на вторую половину сезона.

Донецкий клуб объяснил, почему 32-летний хавбек не попал в список игроков, отправившихся на турецкие сборы.

Шахтер отправился на сборы в Турцию – с двумя новичками, без Коноплянки и еще нескольких игроков

"Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба", – заявил представитель Шахтера в комментарии Tribuna.

Напомним, "горняки" подписали Коноплянку в сентябре 2019 года. В общей сложности Евгений провел за Шахтер 46 матчей, оформив 5 голов и 3 ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл жалкие 47 минут, страдая от травм. Его контракт истекает 30 июня этого года.

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