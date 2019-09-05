Коноплянка заявил, что Шевченко сам хотел, чтобы вингер сыграл за Шахтер за 2 дня до матча сборной Украины

Новоиспеченный полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, как удалось договориться с Андреем Шевченко, чтобы он отпустил игрока из лагеря сборной Украины.

"Считаю, Андрей Николаевич сам хотел этого. Я поддержал, потому что работа на тренировках – одно, а в игре все совсем иначе. В матче ты совсем другой, и я это почувствовал. У меня легкие сейчас в два раза больше растянулись", – цитирует Коноплянку пресс-служба Шахтера.

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Напомним, Евгений получил разрешение покинуть расположение национальной команды, чтобы иметь возможность сыграть в товарищеском матче Шахтера против Колоса (1:1). Уже 7 сентября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы.

Отметим, что Коноплянка стал игроком Шахтера в последний день трансферного окна, подписав с "горняками" 3-летний контракт. Обе стороны решили оставить в тайне финансовые условия сделки.

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