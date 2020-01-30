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Коноплянка заговорил на сербском и стал тренером, Срна пробует силы в журналистике – видео из закулисья сборов Шахтера

17:41 80 Читати українською
Коноплянка заговорил на сербском и стал тренером, Срна пробует силы в журналистике – видео из закулисья сборов Шахтера
Игроки Шахтера / Официальный сайт клуба

Донецкий Шахтер поделился внеигровыми моментами своих зимних сборов в Турции.

Атмосферное видео появилось на официальном YouTube-канале действующих чемпионов Украины.

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В кадр попали разговор Евгения Коноплянки с рефери на сербском языке, журналистские навыки Дарио Срны, секреты сумки клубного врача "горняков" Артура Глущенко и многое другое. Еще одним интересным моментом стал импровизированный спарринг между представителями тренерского штаба Шахтера. Одну из команд возглавлял Коноплянка, однако подопечные хавбека сборной Украины потерпели поражение. Вингер дончан пообещал во всем разобраться и обсудить проблемы тактики со своим ассистентом – Марлито (вероятнее всего, речь идет о Марлосе – прим.).

Отметим, что в своем заключительном спарринге первой части сборов Шахтер минимально одолел Словацко, благодаря точному удару Виктора Коваленко.

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