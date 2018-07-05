Коноплянка забил в спарринге Шальке и Саутгемптона

Украинский хавбек немецкого Шальке Евгений Коноплянка отметился первым забитым мячом в новом сезоне.

28-летний полузащитник забил в первом контрольном матче "кобальтовых", сообщает официальный твиттер Шальке.

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Уже на 21-й минуте поединка против английского Саутгемптона Коноплянке удалось забить дальним ударом. Правда, немного помог украинцу рикошет от защитника, дезориентировавший кипера "святых" Маккарти.

Ранее Евгений Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке. Отметим, что гельзенкирхенцы проводят подготовку к новому сезону в Китае.