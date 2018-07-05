toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Коноплянка забил в спарринге Шальке и Саутгемптона

15:56 11 Читати українською
Коноплянка забил в спарринге Шальке и Саутгемптона
Евгений Коноплянка / ФК Шальке

Украинский хавбек немецкого Шальке Евгений Коноплянка отметился первым забитым мячом в новом сезоне.

28-летний полузащитник забил в первом контрольном матче "кобальтовых", сообщает официальный твиттер Шальке.

Бундеслига объявила календарь на сезон 2018/19: стало известно, когда состоится дерби Коноплянки и Ярмоленко

Уже на 21-й минуте поединка против английского Саутгемптона Коноплянке удалось забить дальним ударом. Правда, немного помог украинцу рикошет от защитника, дезориентировавший кипера "святых" Маккарти.

Ранее Евгений Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке. Отметим, что гельзенкирхенцы проводят подготовку к новому сезону в Китае.

Теги
Германия Межсезонные сборы Видеоновости Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Саутгемптон Саутгемптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
58
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук