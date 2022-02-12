"Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове – чтобы перешел в Краковию и показал, что умею на поле. Для меня было удовольствием разговаривать с ними, как с семьей. Это первое – мне нравится, когда меня хотят видеть и зовут по-отечески.

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Я в хорошей форме. Последняя травма была 8 месяцев назад – это был плохой период. Теперь хочу показать людям, которые могли забыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по 3 очка в каждой игре.

Почему выбрал номер 80? Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в Милане? 80-й! Так что я – Роналдиньо-младший", – сказал Коноплянка в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.

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