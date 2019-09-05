Коноплянка выполнил поставленную задачу на матч, – Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал дебют Евгения Коноплянки в составе "горняков" в спарринге против Колоса.

"Коноплянка – игрок, который не требует представлений. Он еще один игрок, который должен помочь нашей команде. Шахтер много лет побеждает, поэтому каждый, кто приходит к нам, должен быть с достаточными качествами, чтобы помогать всем побеждать.

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Коноплянка выполнил свою задачу как его просили с полной отдачей и профессионализмом. Это то, что меня интересует в данный момент. Сколько времени нужно ему для адаптации? Игрок сам даст ответ. Он работал индивидуально, ему потребуется время. Понятно, что команда поможет ему пройти тот сложный путь.

Мы не будем индивидуализировать Коноплянку, ведь мы в Шахтере любим говорить о команде. Все ребята работают с командным духом, и надеюсь, Коноплянка скоро станет полноценной частью нашей семьи", – поделился Каштру в комментарии Sportarena.

Отметим, что Шахтер в спарринге не смог одолеть Колос, расписав ничью 1:1.

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