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Коноплянка вспомнил свой лучший матч в карьере

10:43 83 Читати українською
Коноплянка вспомнил свой лучший матч в карьере
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, какой поединок запомнился ему на всю жизнь.

"Наверное, дебют в составе Днепра. Это самые запоминающиеся моменты. Неважно, как я сыграл, забил гол или нет. Эти эмоции просто не передать.

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Мурашки бегают по коже. Дыхание сбивается, ты не понимаешь, что делать. Ножки немного дрожат. Будто заново учишься ходить. Можно вспомнить много голов, но такое запоминается на всю жизнь", – сказал Коноплянка в прямом эфире на клубной странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Евгений дебютировал за первую команду Днепра 26 августа 2007 года в матче против Закарпатья, выйдя на замену на 83-й минуте.

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Шахтер Шахтер Днепр Днепр Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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