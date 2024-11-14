"Когда я был в Шальке, уже договорился, что могу идти бесплатно. А тут встретил Фали Рамадани (известный агент, – прим.). Я хорошо общался с Матией Настасичем (ныне выступает за Леганес, – прим.) – и он нас познакомил, чтобы тот нашел мне хорошую команду в Европе.

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Сейчас я постоянно подчеркиваю на том, что классно с игроками общаться на ранней стадии, чтобы мы были как одно целое и семья. Чтобы не было никакого обмана и все было прозрачно. Фали Рамадани с Настасичем был еще с 14 лет и, конечно, он для него сделал бы все, как хочет футболист.

Но прихожу я в 29 лет, и он себе думает: "Ого, сейчас еще ищи ему Милан, уговаривай клубы. Лучше отправлю его в Саудовскую Аравию, еще и денег насыплют". Но я всю свою жизнь никогда за деньгами не хотел идти. Хотел идти туда, где мне лучше. Не мог представить себя в Китае. Там жара, климат, люди другие, менталитет. Буду получать условно 10 миллионов, буду ли я богатым? Не знаю. Буду счастливым? Точно нет.

Он мне говорит: "Евгений, есть только такие варианты". Называет мне Дубай, Китай и Саудовскую Аравию. Да, хорошие деньги предлагают. Я ему ответил, что люблю футбол не за деньги. Фали Рамадани кормил меня "завтраками", у него план был дотянуть до конца трансферного окна, чтобы у меня не было вариантов. А я не хотел идти в Саудовскую Аравию, потому что планировал еще играть в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи.

Интересно, что когда я был в Шальке, ко мне приехал директор из Бешикташа. Мы поужинали вместе. Он выпил, откровенно со мной общался, сказал: "Ты крутига. Я тебя хотел в команду, но после этого вечера хочу еще сильнее. Завтра же к нам". Я же такой: "Ну, супер". Что вы думаете? Фали очень сильно просил, чтобы этот трансфер не состоялся. Я уже позже узнал, что из-за него ничего не состоялось.

А потом мне позвонили Дарио Срна и Сергей Палкин. С ними я уже сам договорился и о зарплате, и о контракте", – рассказал Коноплянка в интервью Tribuna.

Напомним, Евгений выступал за Шальке с 2016-го по 2019-й годы (первый сезон в аренде из Севильи) и стал серебряным призером Бундеслиги (2017/18).

Среди самых известных клиентов-футболистов Фали Рамадани – Федерико Кьеза (Ливерпуль), Амар Дедич (РБ Лейпциг), Жереми Бога (Ницца), Лука Йович (Милан) и другие. Также он представляет интересы Даниэле Де Росси, Маурицио Сарри, Луки Готти и другий.

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