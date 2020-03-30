Коноплянка вспомнил, как Шевченко менял игровой стиль сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметил настойчивость тренерского штаба Андрея Шевченко в работе с национальной командой.

"Когда в команду пришел Андрей Николаевич, он стал повторять: у нас есть все, чтобы играть в красивый футбол, теперь осталось только понять, чего мы хотим от вас – и все получится. Он всегда внушал, что мы сможем, главное – желание. Каждый день, буквально каждый, тренерский штаб объяснял свою философию. Где ты должен находиться, если твой партнер побежал вот туда. Куда двигаться в такой ситуации, что делать в другой...

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Мы стараемся гнуть свою линию, не отходить от нашего стиля: не поднимаем мяч в воздух, играем в короткий пас, постоянно находимся близко друг к другу – если ты с мячом, рядом всегда есть помощь. Но самый большой успех, на мой взгляд, – что мы играем действительно как команда. Не помню последний раз, когда мы выходили на поле и были настолько сплоченными. Понимаете, мы как одно целое. Я не помню, чтобы раньше такое было. Это главный ключ к успеху", – цитирует Коноплянку официальный сайт УЕФА.

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