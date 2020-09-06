Бывший наставник "сине-желтых" Йожеф Сабо отметил игроков, которые, по его мнению, лучше проявили себя в матче первого тура Лиги наций против Швейцарии.

"Мне понравилась игра, хотя бывали перепады и моменты, когда команда не могла выйти из-под прессинга. Думал, что нашей сборной будет проще в этом противостоянии. Петкович заявлял, что они провели всего две тренировки, а наша сборная целую неделю тренировалась. Конечно , ожидал, что наша команда победит.

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Особенно понравились Тымчик и Михайличенко. Они выросли у меня на глазах. Одними из лучших были в Заре. Куда девать Кендзеру теперь? Тымчик должен играть в основе Динамо. Если будет сидеть на скамейке запасных, то никакого роста не будет.

Среди других, конечно, Малиновский вырос, Зинченко подрос. Ярмоленко старался. Ему нужно попадать в основу Вест Хэма. Не понравился Коноплянка. Вряд ли он уже будет прогрессировать. Игровой практики у Евгения в Шахтере нет. Был самым слабым, практически из всех.

Что касается матча с Испанией, то увидим, какой тактический план выберет Андрей Шевченко. Испания – сильная сборная, они играют дома. Но наша сборная тоже непростая. Легко ее не обыграешь. Более того, у нас не только сильная основа из 10 или 11 игроков, но и скамейка запасных мощная. Правильно делает Андрей Шевченко, который берет на сборы много игроков и всех просматривает", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Заметим, что уже сегодня, 6 сентября, сборная Украины сыграет второй поединок в Лиге наций. Поединок Испания – Украина стартует в 21:45 по киевскому времени.

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