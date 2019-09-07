toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Коноплянка впервые за два года начнет матч сборной Украины на скамейке запасных – прошлая встреча завершилась поражением

18:37 87 Читати українською
Коноплянка впервые за два года начнет матч сборной Украины на скамейке запасных – прошлая встреча завершилась поражением
Евгений Коноплянка / Фото пресс-службы сборной Украины

Новичок Шахтера не получил места в стартовом составе сборной на матч отбора Евро-2020 против Литвы.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос

Последний раз Евгений Коноплянка начинал матч национальной команды со скамейки более чем два года назад.

Литва – Украина: стартовые составы на матч отбора Евро-2020

Это произошло в товарищеском матче против сборной Мальты, который состоялся в июне 2017-о года. Тогда "сине-желтые" потерпели неожиданное поражение со счетом 0:1. Коноплянка появился на поле во втором тайме, однако не смог помочь Украине спасти хотя бы ничью.

Литва – Украина: где смотреть матч онлайн – отбор Евро-2020

Напомним, матч Литва – Украина состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

blog_ava
УЕФА перевел космическую сумму, предназначенную УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса, – Der Spiegel
00:12
771
Теги
Евро-2020 Сборная Украины Литва - Украина Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Сербия
21:45
Португалия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук