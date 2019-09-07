Коноплянка впервые за два года начнет матч сборной Украины на скамейке запасных – прошлая встреча завершилась поражением

Новичок Шахтера не получил места в стартовом составе сборной на матч отбора Евро-2020 против Литвы.

Последний раз Евгений Коноплянка начинал матч национальной команды со скамейки более чем два года назад.

Литва – Украина: стартовые составы на матч отбора Евро-2020

Это произошло в товарищеском матче против сборной Мальты, который состоялся в июне 2017-о года. Тогда "сине-желтые" потерпели неожиданное поражение со счетом 0:1. Коноплянка появился на поле во втором тайме, однако не смог помочь Украине спасти хотя бы ничью.

Литва – Украина: где смотреть матч онлайн – отбор Евро-2020

Напомним, матч Литва – Украина состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.