Коноплянка впервые за два года начнет матч сборной Украины на скамейке запасных – прошлая встреча завершилась поражением

Евро-2020 — 19:50 142
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Литва – Украина: Зинченко, Марлос и компания феерят в матче отбора Евро-2020 – наши доминируют и на трибунах
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Зозуля помог Альбасете впервые победить на выезде в Сегунде 2019/20 – украинец стал героем матчаИспания — 19:11 107
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Квалификация Евро-2020: сборная Косово одержала волевую победу над Чехией и возглавила группу АЕвро-2020 — 17:34 82
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Литва – Украина: где смотреть матч онлайн – отбор Евро-2020Евро-2020 — 17:30 572
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"Тайсон остынет", – Палкин прокомментировал ситуацию с трансфером бразильцаУкраина — 11:39 597