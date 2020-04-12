Коноплянка: Вижу Шахтер в финале Лиги Европы

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка хочет завершить еврокубковый сезон в финале Лиги Европы.

"Я вижу нас в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы скоро продолжим играть и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать", – цитирует Коноплянку пресс-служба Шахтера.

Коноплянка вспомнил свой лучший матч в карьере

Напомним, вынужденная остановка сезона застала Шахтер на стадии 1/8 финала Лиги Европы, где "горнякам" противостоит немецкий Вольфсбург. Первый матч завершился победой дончан со счетом 2:1.

К слову, Коноплянка в нынешнем сезоне сыграл за Шахтер 21 матч во всех турнирах, в которых сумел записать в свой актив 4 гола и одну результативную передачу.

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