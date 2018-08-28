Коноплянка вернулся в общую группу Шальке после травмы

Ураинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка восстановился от травмы.

Хавбек Шальке Евгений Коноплянка залечил травму бедра, которую он получил во время тренировки в начале августа, и вернулся в общую группу немецких "горняков", сообщает клубный Twitter.

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Таким образом, 28-летний футболист будет иметь шанс выйти на поле в матче 2-го тура Бундеслиги против Герты.

Напомним, из-за травмы Евгений пропускал первый матч своей команды против Вольфсбурга в чемпионате Германии.

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