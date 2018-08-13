Коноплянка вернулся в общую группу Шальке

Украинский хавбек Шальке Евгений Коноплянка возобновил тренировки в общей группе.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка восстановился от травмы и уже три дня тренируется вместе со всеми футболистами первой команды, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн.

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Украинец не сыграл в последнем товарищеском матче против Фиорентины, однако к дебютному матчу нового сезона Бундеслиги против Вольфсбурга он должен подойти в хороших кондициях.

Поединок состоится 25 августа

Ранее сообщалось о том, что футболист получил мышечное повреждение и вынужден пропустить 10 дней.

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