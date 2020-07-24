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Коноплянка вернулся в общую группу Шахтера

16:38 - Читати українською
Коноплянка вернулся в общую группу Шахтера
Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

Шахтер продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Кроме Луиша Каштру, который вернулся из Португалии в расположение Шахтера, на утренней тренировке 24 июля присутствовал и Евгений Коноплянка. Вингер сборной Украины уже занимался в общей группе, а всего в тренировке приняли участие 27 футболистов, сообщает официальный сайт "горняков".

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Индивидуально тренировался только Манор Соломон, который начал пробежки после незначительных проблем со здоровьем.

Напомним, 5 августа Шахтер примет Вольфсбург в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок в Германии завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

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Шахтер Шахтер Евгений Евгений Коноплянка
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