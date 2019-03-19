Коноплянка: Верю, что сборная Украины вернется из Португалии с заработанными очками

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями накануне старта команды в отборочном цикле Евро-2020.

"Мы не будем бояться Португалию. Нам нужно выйти на поле и показать свой уровень игры. Мы нашли ее, она у нас выходила в Лиге наций. Я верю, что мы вернемся из Лиссабона с заработанными очками.

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У нас сейчас все мысли о Португалии, поэтому забегать вперед и говорить о Сербии пока рано. Мы с ней встречаемся через три месяца. Пока у сборной Украины на повестке дня два других оппонента – сборные Португалии и Люксембурга.

Люксембург – проходной соперник для Украины? Не стоит так говорить. Футбол наказывает тех, кто недооценивает своих соперников", – цитирует Коноплянку пресс-служба ФФУ.

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Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.