Коноплянка: В составе сборной Сербии выступают игроки топ-уровня, как и у Украины

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к Евро-2020 против Сербии.

"По правде говоря, сил потратили немало, был насыщенный день. Утром – фитнес, стабилизация, потом – большой теннис. А вечером мы провели довольно целенаправленную тренировку – на физику, на тактику и вообще на все, что нужно. Чувствую, что набираю форму.

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Сербы – очень серьезный соперник. Во время сезона мы чуть ли не ежедневно общались на тему этого матча с моим одноклубником и другом Настасичем, обменивались мнениями, разговаривая о нашей сборной и о их. В результате мы оценили шансы команд 50 на 50. Вот такому выводу мы пришли.

У них – топ-игроки, как и у нас. Считаю, что все в наших руках. Все зависит от того, как мы настроимся, и как подготовимся во всех аспектах – не буду их сейчас перечислять. Если мы будем готовы, то достигнем своей цели.

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Мы давно не играли во Львове, надеюсь, болельщики соскучились за нами, как и мы за ними. Поэтому верю, что 12-й игрок будет гнать нас вперед", – рассказал Коноплянка в комментарии официальному сайту УАФ.