"Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока достаточно рано говорить о том, что он может перейти в СК Днепр-1.

Коноплянка может бесплатно перейти в СК Днепр-1 – стороны активно контактируют, – СМИ

Возможно, раньше я хотел бы его видеть в команде. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но двери в СК Днепр-1 ни для кого не закрыты. Однако сегодня мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату", – цитирует Березу Footboom .

Напомним, сегодня представитель Шахтера подтвердил , что 32-летний украинец не входит в планы "горняков", а потому не поехал с ними на сборы. По информации СМИ, между СК Днепр-1 и Евгением Коноплянкой продолжаются активные переговоры. Трансфер может состояться еще этой зимой.

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