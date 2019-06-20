Коноплянка в Фенербахче: трансфер под угрозой срыва

Переход Евгения Коноплянка в Фенербахче может не состояться.

Главный тренер Фенербахче Эрсун Янал выступил против трансфера вингера Евгения Коноплянки, сообщает Ajansspor.

Коноплянка на пути в Фенербахче – спортивный директор турок обсуждает трансфер Шальке

Футболист не интересен наставнику "канареек", хотя спортивный директор клуба летал в Германию для переговоров по трансферу.

Коноплянка возглавляет список тех, от кого Шальке хочет избавиться этим летом несмотря на желание главного тренера Давида Вагнера лично оценить игрока.

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