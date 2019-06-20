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Коноплянка в Фенербахче: трансфер под угрозой срыва

10:05 266 Читати українською
Коноплянка в Фенербахче: трансфер под угрозой срыва
Евгений Коноплянка / Бундеслига

Переход Евгения Коноплянка в Фенербахче может не состояться.

Главный тренер Фенербахче Эрсун Янал выступил против трансфера вингера Евгения Коноплянки, сообщает Ajansspor.

Коноплянка на пути в Фенербахче – спортивный директор турок обсуждает трансфер Шальке

Футболист не интересен наставнику "канареек", хотя спортивный директор клуба летал в Германию для переговоров по трансферу.

Коноплянка возглавляет список тех, от кого Шальке хочет избавиться этим летом несмотря на желание главного тренера Давида Вагнера лично оценить игрока.

Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера

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Теги
Главное Трансферы Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Турция Трансферы Чемпионата Германии Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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