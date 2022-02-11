"Для меня было за честь находиться в такой теплой семье, как Шахтер Донецк, который я уважаю. Вы – не только топ-команда, но и топовые люди.

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Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке, и заканчивая президентом клуба. Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы – это скрытый соперник любого спортсмена.

Но, несмотря на все сложности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь. Жизнь не заканчивается и я продолжаю дальше работать, потому что футбол – это наша жизнь! Шахтер, я вас всех обнимаю и желаю только удачи и побед в дальнейших состязаниях", – написал Коноплянка на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Коноплянка перешел в Шахтер в начале сентября 2019 года из немецкого Шальке за 1,8 млн евро. В текущем сезоне он всего дважды вышел на поле, наиграв суммарно 47 минут. Роберто Де Дзерби зимой не взял его на сборы в Турцию, после чего он начал поиски нового клуба. В пятницу, 11 февраля, Евгений заключил соглашение с польской Краковией, в которой будет выступать до конца сезона.

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