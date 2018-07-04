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Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке

13:30 7 Читати українською
Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке
Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке

Немецкий Шальке, за который выступает украинец Евгений Коноплянка, начал свой подготовительный сбор в Китае.

Евгений Коноплянка вместе с Франко Ди Санто выиграли турнир по настольному теннису среди игроков гельзенкирхенского клуба, сообщает официальный сайт Шальке.

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В прошлом сезоне Коноплянка провел 30 поединив за кобальтовых во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

Первый спарринг на сборах в Китае подопечные Доменико Тедеско сыграют против Саутгемптона (5 июля).

Сезон 2017/18 Шальке завершил на 2-м месте в Бундеслиге и завоевал право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Франко ди Санто Франко ди Санто Шальке Шальке Германия
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