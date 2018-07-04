Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке

Немецкий Шальке, за который выступает украинец Евгений Коноплянка, начал свой подготовительный сбор в Китае.

Евгений Коноплянка вместе с Франко Ди Санто выиграли турнир по настольному теннису среди игроков гельзенкирхенского клуба, сообщает официальный сайт Шальке.

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В прошлом сезоне Коноплянка провел 30 поединив за кобальтовых во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

Первый спарринг на сборах в Китае подопечные Доменико Тедеско сыграют против Саутгемптона (5 июля).

Сезон 2017/18 Шальке завершил на 2-м месте в Бундеслиге и завоевал право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.