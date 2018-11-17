Коноплянка стал лидером по количеству обводок в дивизионе В Лиги наций

Пизахисник сборной Украины Евгений Коноплянка совершил больше всех попыток обыграть соперника среди игроков дивизиона В Лиги наций.

Евгений Коноплянка во всех матчах турнира, по данным WyScout, 23 раза шел в обыгрыш. Ни один игрок из 12 команд Дивизиона В не делал это чаще, сообщает Football.ua.

Столько же попыток у Эдина Джеко из Боснии и Герцеговины. На третьем месте еще один игрок "сине-желтых" Марлос.

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В среднем за 90 минут у Коноплянки 7.14 попыток обыграть соперника, у Марлоса – 5.98, у Джеко – 5.45.

Процент успешности у Марлоса немного больше, чем у Коноплянки – 89.47 против 82.61. Лидирует по этому показателю Эдин Вишча (Босния и Герцеговина) – 100% при 12 попытках.

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