На табло домашнего стадиона Краковии появился украинский флаг, о чем сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

Коноплянка станет игроком Краковии – СМИ раскрыл рамки зарплаты и жесткое условие Шахтера

О трансфере сообщает и журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. По его информации, о переходе должны объявить в ближайшие часы, а сделка рассчитана до конца сезона с опцией пролонгации. Сообщалось, что главной мотивацией Евгения для перехода в Польшу является игровая практика, а вот в зарплате он потеряет существенно – после 1,5 млн евро в Шахтере вингер будет получать около 220 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка дважды вышел на поле, наиграв 47 минут. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби даже не взял его на сборы в Турцию.

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