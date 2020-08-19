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Коноплянка сменил игровой номер в Шахтере – такого в его карьере еще не было

22:08 - Читати українською
Коноплянка сменил игровой номер в Шахтере – такого в его карьере еще не было
Евгений Коноплянка / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка перед стартом нового сезона решил сменить номер на футболке.

Теперь 30-летний вингер будет выступать за Шахтер под 70-м номером вместо 15-го, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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Добавим, что Евгений не изменяет своей традиции и не выбирает номера, под которым уже играл раньше. В частности, в Днепре Коно выступал сначала под 42-м, а затем взял "десятку", в Севилье был 22-й, а в Шальше – 11-й.

В прошлом сезоне, Коноплянка провел за Шахтер 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, только 17 августа "горняки" завершили свои выступления в Лиге Европы, в полуфинале турнира уступив миланскому Интеру. Уже 21 августа команда Луиша Каштру сыграет с Колосом в УПЛ. Начало матча в 19:00.

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