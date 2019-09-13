toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Коноплянка: СК Днепр-1 – не принципиальный соперник для меня

08:51 16 Читати українською
Коноплянка: СК Днепр-1 – не принципиальный соперник для меня
Евгений Коноплянка / фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от возвращения на Днепр-Арену в матчах УПЛ.

"Матч против СК Днепр-1 для меня не будет принципиальным. Это обычный клуб, против которого нужно зарабатывать очки. Не буду смотреть, с кем играю. Конечно, если бы это был Днепр, где играла бы половина старой команды, тогда было бы принципиально.

Коноплянка привез гол на первой тренировке в Шахтере

Всегда приятно возвращаться в свой город, на стадион, эмоции будут зашкаливать. Но есть цель – добыть три очка", – поделился Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Отметим, что Евгений будет выступать за Шахтер под пятнадцатым номером и может дебютировать в матче 7-го тура против Зари.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ

blog_ava
"Журналисты, вы издеваетесь?" – Вербич отреагировал на слухи о своем трансфере
08:24
119
Теги
Шахтер Шахтер Днепр Днепр СК Днепр-1 СК Днепр-1 Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
18
мин
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук