Коноплянка: СК Днепр-1 – не принципиальный соперник для меня

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от возвращения на Днепр-Арену в матчах УПЛ.

"Матч против СК Днепр-1 для меня не будет принципиальным. Это обычный клуб, против которого нужно зарабатывать очки. Не буду смотреть, с кем играю. Конечно, если бы это был Днепр, где играла бы половина старой команды, тогда было бы принципиально.

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Всегда приятно возвращаться в свой город, на стадион, эмоции будут зашкаливать. Но есть цель – добыть три очка", – поделился Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Отметим, что Евгений будет выступать за Шахтер под пятнадцатым номером и может дебютировать в матче 7-го тура против Зари.

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