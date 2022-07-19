"За мгновение до перехода в Севилью я мог оказаться в Атлетико. Диего Симеоне убеждал, что видит меня в составе.

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Он спрашивал: "Когда ты приедешь, чтобы подписать контракт?" Проблема в том, что Атлетико должно было продать одного игрока, чтобы иметь возможность взять меня.

Тем временем у меня был стресс – жена находилась примерно на восьмом месяце беременности. Я хотел быстро решить дела, вернуться в Украину и взять его с собой в Испанию. Я ждал две недели. Сконтактировал с агентом и сказал: "Я не могу больше ждать, найдите другой клуб". Через два часа он позвонил: "Не беда, Севилья должна тебя устраивать". Мы ударили по рукам.

Не было ли ощущения разочарования? Я пришел в клуб, доминирующий в Лиге Европы. У него было четыре триумфа в этом соревновании. Конечно, если вы спросите десять человек на улице "Ливерпуль или Севилья", то 9 из них выберут Ливерпуль, а один Севилью. Но это все равно отличный клуб с большими традициями. Наивысшее качество, команда входит в пятерку крупнейших брендов Испании", – сказал Коноплянка в интервью Weszlo.

Напомним, в 2015-м хавбек получил статус свободного агента в Днепре, и его бесплатно подписала Севилья, за которую он выступал до 2017 года.

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