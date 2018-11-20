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Коноплянка: Шевченко сказал забыть результат матча со Словакией

11:04 11 Читати українською
Коноплянка: Шевченко сказал забыть результат матча со Словакией
Евгений Коноплянка / Фото ФФУ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о настрое команды на спарринг против Турции.

"Игру со Словакией забыли. С Андреем Николаевичем обсуждали, что нужно забывать такой результат. Он нас огорчил, но нам хватило двух дней, чтобы обдумать, что мы не так делали.

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Нужно поднимать голову и смотреть в будущее, на игру с Турцией. Оправдываться нечего, нужно результатом все доказать", – сказал Коноплянка в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
8
час
:
8
мин
Турция
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Сборная Украины Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Турция
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