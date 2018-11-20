Коноплянка: Шевченко сказал забыть результат матча со Словакией

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о настрое команды на спарринг против Турции.

"Игру со Словакией забыли. С Андреем Николаевичем обсуждали, что нужно забывать такой результат. Он нас огорчил, но нам хватило двух дней, чтобы обдумать, что мы не так делали.

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Нужно поднимать голову и смотреть в будущее, на игру с Турцией. Оправдываться нечего, нужно результатом все доказать", – сказал Коноплянка в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

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