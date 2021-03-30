Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко получил неприятные новости о состоянии здоровья Евгения Коноплянки.

Евгений Коноплянка покинул расположение сборной Украины из-за травмы, полученной на вчерашней вечерней тренировке, и не поможет команде в матче с Казахстаном. Хавбеку диагностировали надрыв задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт УАФ.

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По словам главного врача национальной сборной Артура Глущенко, на восстановление Коноплянке понадобится примерно полтора месяца. Это означает, что Евгений может больше не сыграть в УПЛ сезона 2020/21. Последний тур чемпионата запланирован на 15 мая. Также повреждения ставит под вопрос полноценную подготовку 31-летнего полузащитника к финальной части Евро-2020.

Заметим, Евгения оставляли в запасе в двух мартовских матчах квалификации на ЧМ-2022 против Франции и Финляндии. В текущем сезоне украинец не может похвастаться стабильной игровой практикой (только 205 минут в 8 матчах УПЛ).

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