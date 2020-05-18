"Бегал с сачком, ловил бабочек и выпускал их": Коноплянка рассказал о странном занятии во время карантина

Вингер Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, как убивал время во время вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

"Что делал на карантине? Да я чуть не поседел. Хотелось выпрыгнуть из окна. Мы нашли себе занятие в семье: ловили бабочек в лесу.

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Я сам с сачком бегал. А потом выпускали их в доме. На карантине у нас все было. Меня как заново родители записали на футбол, сложилось такое впечатление", – сказал Коноплянка в программе "Великий футбол".

Напомним, рестарт сезона УПЛ запланирован на 30 мая. Шахтер после 23 туров уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 59 очков.

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