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Коноплянка рассказал, как Шевченко повлиял на его переход в Шахтер

21:24 123 Читати українською
Коноплянка рассказал, как Шевченко повлиял на его переход в Шахтер
Євгений Коноплянка / ФК Шахтар

Новоиспеченный полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, что обсуждал с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко свои трансферные предложения.

"В течение трех месяцев я вел переговоры со многими клубами. Не хочу их перечислять. Выбор я сделал, поэтому не считаю нужным обсуждать сейчас, с кем еще были переговоры. Шахтер просто проявил больше желания.

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Часто был на связи с Андреем Шевченко. Я дал ему знать, что, скорее всего, окажусь в Шахтере. Мы обсуждали различные трансферы, различные команды, он не высказывал негативного отношения ни к одному клубу. Шевченко меня поддерживал и поздравил, когда все уже стало официально. Сказал, что это хороший выбор", – рассказал Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Напомним, 2-го сентября 2019 года донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил за своего вингера 1,5 млн евро.

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