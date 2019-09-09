Коноплянка: Рад вернуться в Днепр – ощущение, будто приехал домой

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями от приезда в родной город, где "желто-синие" проведут товарищеский матч против Нигерии.

Звезда сборной Украины Евгений Коноплянка очень хочет сыграть на Днепр-Арене – когда-то родном стадионе для игрока.

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"Рад находиться в родном городе. Чувство, будто приехал домой. Так что я счастлив. Тем более, когда буду на Днепр-Арене – это будут дополнительные чувства для меня", – поделился Коноплянка в комментарии Footboom.

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Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10-го сентября на Днепр-Арене, начало игры в 21:30.