Полузащитник Евгений Коноплянка впервые потренировался с новой командой. Пресс-служба польского клуба представила видео со своим звездным новичком.

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Украинский хавбек сразу же вписался в коллектив – 32-летний футболист много улыбался, шутил и общался с партнерами.

Напомним, Коноплянка перешел в Краковию на правах свободного агента. Его договор с клубом рассчитан на 6 месяцев с опцией продления еще на год. Евгений может дебютировать за "полосатых" уже 19 февраля – в выездном матче 22-го тура против Ягеллонии.

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