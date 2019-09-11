Коноплянка провел первую тренировку с Шахтером

Экс-игрок немецкого Шальке с головой погрузился в рабочий процесс в новом клубе.

Новоиспеченный полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка провел первую тренировку со своим новым клубом.

Об этом "горняки" сообщили в своем Твиттере, дополнив сообщение несколькими фото игрока при работе с мячом.

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Напомним, 2-го сентября 2019 года донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил за своего вингера 1,5 млн евро. Этим летом Евгений не смог договориться о трансфере в Бешикташ. Коно также сватали в Рому и Сампдорию.

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